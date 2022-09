LIVE. Zet STVV ongeslagen thuisreeks tegen Standard voort?

Opstelling STVV

Bernd Hollerbach wijzigt zijn elftal op één plaats ten opzichte van het gelijkspel in de Cegeka Arena vorig weekend. Stan Van Dessel mag de linkerkant voor zijn rekening nemen, hij vervangt Robert Bauer. Verder is het een speciale partij voor Ameen Al-Dakhil, de Belgische verdediger met Irakese origine kwam negen maand geleden over van Standard de Liège als onderdeel van de lang aanslepende Edmilson-saga.