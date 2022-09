Dubbele regenboog verschijnt aan hemel wanneer duizenden Britten voor Buckingham Palace verzamelen

Het overlijden van koningin Elizabeth dompelt Groot-Brittannië onder in rouw. Voor het nieuws van haar dood werd aangekondigd, verzamelden duizenden Britten voor Buckingham Palace om hun Queen te steunen en te eren. Op dat moment verscheen een dubbele regenboog boven de officiële residentie van de koningin. “Een teken van de Queen”, klonk het bij vele Britten die het prachtige tafereel konden vastleggen. Even later kreeg de wereld te horen de koningin Elisabeth die namiddag “vreedzaam was overleden in Balmoral”.