“Alles leek zo echt”: sluwe oplichter troggelt honderden euro’s cash geld af bij handelaars met ‘bankapp’

Roeselare

In Roeselare gaat de laatste weken een oplichter rond bij verschillende handelszaken in een poging om hen geld af te troggelen. Zijn werkwijze is bijna altijd dezelfde: hij vraagt cash geld in ruil voor een overschrijving, die hij dan met een valse bankapp uitvoert.“Ons geld zullen we waarschijnlijk niet terugzien, maar we willen andere handelaars deze miserie besparen.”