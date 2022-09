Man valt voorbijgangers aan met mes in Duitsland: dader doodgeschoten door politie

Een man met een mes heeft donderdagavond in een Zuid-Duitse stad twee mensen verwond voordat hij werd doodgeschoten door de politie. Die zegt een mogelijke “islamitische of terroristische achtergrond” te onderzoeken.

De 30-jarige man viel verschillende voorbijgangers aan “met minstens één mes” in de buurt van het treinstation in Ansbach, een Beierse stad niet ver van Neurenberg. Dat meldt de plaatselijke politie in een verklaring. Twee mensen raakten gewond maar hun leven is niet in gevaar, zei dezelfde bron.

Toen de politie tussenbeide kwam, “viel de aanvaller de politiemensen aan”. De agenten openden het vuur, waarbij de man dodelijk gewond raakte, aldus nog de verklaring.

Volgens getuigen “riep de man ook verschillende keren ‘Allahu Akbar’ tijdens de uitvoering van de daden”, aldus de politie, die zei te onderzoeken “of het misdrijf verband houdt met een islamistische of terroristische context”.