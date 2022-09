“Net nu belangrijk om ‘de vijand’ te begrijpen”: beduidend minder interesse in opleidingen Russisch

De opleidingen slavistiek en Russische taalkunde aan de UGent lijken aan populariteit in te boeten. De inschrijvingen zijn nog niet afgerond, maar er is al een dalende tendens zichtbaar. “Nochtans is het net nu belangrijk om mensen op te leiden die de ‘vijand’ begrijpen.”

Exacte inschrijvingscijfers wil de UGent nog niet meedelen. Studenten hebben immers nog twee weken de tijd om zich in te schrijven. Toch zeggen proffen uit de opleidingen slavistiek en toegepaste taalkunde met de optie Russisch dat er minder interesse is van studenten.

“Het is niet hopeloos, maar er is wel al een tendens zichtbaar”, zegt Piet Van Poucke, professor Russische taal en cultuur. “Ooit hadden we voor Russisch jaarlijks een vijftigtal nieuwe studenten. Tot vlak voor de annexatie van de Krim lag dat rond de 25 à 30. Daarna gingen we richting 15 tot 20. Nu zitten we daar nog een stukje onder.” Ook in de slavistiek zijn er volgens het opleidingshoofd iets minder inschrijvingen.

Volgens Van Poucke zijn er traditioneel twee soorten studenten die zich inschrijven. Enerzijds de studenten die uit pragmatische overwegingen voor de taal kiezen, bijvoorbeeld om in een bedrijf te werken dat handel drijft met Rusland. Anderzijds studenten die het land en haar geschiedenis beter willen begrijpen. “Ik denk dat vooral die eerste groep kleiner is geworden. Studenten horen dat veel bedrijven wegtrekken uit Rusland en denken dat ze moeilijker werk zullen vinden. Terwijl die handel natuurlijk niet helemaal is weggevallen.”

Nochtans is het volgens Van Poucke net nu cruciaal om meer van het land te begrijpen. “Het is net in deze momenten van crisis extreem belangrijk om mensen op te leiden die de ‘vijand’ snappen. Mijn studenten die dit jaar afstudeerden, zeiden dat ook tegen mij: Bedankt voor het inzicht. Wij weten nu tenminste wat er aan de hand is.”

Ook aan de KU Leuven, op haar campus in Antwerpen, kunnen studenten nog Russisch studeren, maar volgens de persdienst is in die opleiding sprake van een status quo.(jvde)