Britse kranten rouwen om Queen Elizabeth: “Uw plicht is volbracht”

Op de voorpagina’s van Britse kranten gaat het vrijdagochtend maar om één ding: de dood van koningin Elizabeth. Met paginagrote recente of juist decenniaoude afbeeldingen van de Queen wordt haar leven herdacht. “We hebben van u gehouden, mevrouw”, schrijft The sun. “U deed uw plicht”, meldt The daily star.

Verschillende kranten, waaronder The guardian en The times, publiceren een portret dat in 1953 werd gemaakt bij de kroning van Elizabeth. “Een leven in dienst”, schrijft The times bij de afbeelding. The Guardian wijdt negentien pagina’s aan het leven van de Queen (1926-2022).

The mirror schrijft op de voorpagina bij een recente afbeelding van Elizabeth “bedankt”. The daily express meldt, in hoofdletters, dat “onze geliefde koningin dood is” bij een zwart-witafbeelding van de monarch. The daily telegraph schrijft bij diezelfde foto: “Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde”. The daily mail schrijft op de voorpagina van een “speciale historische editie” dat “onze harten zijn gebroken”.