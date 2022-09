Een magnifieke ritzege in de rode trui, overmacht in het klassement en Madrid om de hoek. Euforie alom gisteren in Extremadura, behalve bij één man: Remco Evenepoel (22) zelf. Die rijdt helemaal zen door deze Vuelta, het tegenbeeld van de opgewonden renner waar wij vorig jaar op botsten in de Giro.