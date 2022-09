Charles is meteen koning, maar wat staat hem nu te wachten?

De titel

Charles, tot voor kort prins van Wales, mocht zijn eigen, nieuwe titel zelf kiezen. Hij had uit elk van zijn vier namen kunnen kiezen: Charles, Philip, Arthur of George. De keuze viel op Charles. Voortaan spreken we dus van de Britse koning Charles III.

Ook prins William en zijn echtgenote prinses Catherine krijgen nieuwe titels. Nu de voormalige kroonprins Charles de nieuwe koning is, is prins William namelijk de nieuwe troonopvolger. Naast hertog van Cambridge, is prins William ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Kate draagt de vrouwelijke titels. De naam van hun Instagram-account is al aangepast naar “Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge”. Prins William wordt later mogelijk ook nog prins van Wales. Die titel is traditioneel een geschenk van de vorst. Zijn vader Charles werd op negenjarige leeftijd prins van Wales.

De ceremonies

In de eerste 24 uur na de dood van de Queen, moet Charles officieel tot koning uitgeroepen worden. Dat zal in St. James’ Palace in Londen gebeuren voor een bijzondere toetredingsraad. Deze bestaat uit leden van de Privy Council, een groep senior parlementsleden, hoge ambtenaren en commissarissen van het Gemenbest, alsook de burgemeester van Londen. In theorie kan de Privy Council uit meer dan 700 mensen bestaan, in de praktijk en gezien de korte termijn zal het werkelijke aantal veel lager zijn. Ter vergelijking: op de laatste toetredingsraad waren er zo’n 200 aanwezigen. De koning zelf zal er niet aanwezig zijn.

De eerste toespraak

Na de eerste toetredingsraad, zal de dag nadien opnieuw een raad plaatsvinden. Ditmaal in aanwezigheid van de koning. De kersverse vorst zal er zijn eerste verklaring afleggen, alsook een eed aan de Kerk van Schotland.

Na een fanfare volgt een openbare proclamatie waarin Charles officieel als koning zal worden aangekondigd. Dat zal gebeuren vanop een balkon boven Friary Court in St. James’ Palace, door een ambtenaar die de zogenaamde ‘Garter King of Arms’ is.

Nadien zullen ook saluutschoten worden gevuurd vanuit Hyde Park, de Tower of Londen en vanaf marineschepen.

De kroning

Hét hoogtepunt is de kroning. Charles zal formeel gekroond worden, al zal dat niet voor meteen zijn. Ter vergelijking: koningin Elizabeth werd officieel koningin in februari 1952, maar werd pas in juni 1953 gekroond. De kroning zal - volgens een traditie van maar liefst 900 jaar - plaatsvinden in Westminster Abbey. Charles zal er de veertigste gekroonde vorst zijn. De religieuze dient zal worden uitgevoerd door de aartsbisschop van Canterbury.

Charles zal tijdens de kroning een scepter en de zogenaamde ‘rijksappel’ ontvangen. De hele wereld zal mee kunnen volgen met dat hoogtepunt, wanneer het ook plaatsvindt.