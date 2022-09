Privéjet komt in grasperk achter landingsbaan van luchthaven van Deurne terecht

In de luchthaven van Deurne is donderdagavond een privéjet in de veiligheidsstrook achter de landingsbaan geland. De brandweer is ter plaatse om het toestel uit het gras te trekken, het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde rond 20.30 uur. “Een privéjet landde op baan 11, wat wil zeggen dat het boven Antwerpen is binnengekomen” legt luchthavencommandant Wim Verbist uit. “Tijdens het landen kon het vliegtuig niet op tijd stoppen. Het toestel kwam uiteindelijk in een veiligheidsstrook achter de landingsbaan terecht, een vijftiental meter in het gras.”

Vanwaar het toestel kwam is voorlopig onduidelijk. Aan boord zaten twee passagiers, zij zijn ongedeerd. “De brandweer is ter plaatse om het vliegtuig uit het gras weer op de landingsbaan te trekken. Waarom de privéjet niet tijdig kon stoppen, is momenteel nog onbekend. Het DGLV zal de omstandigheden verder onderzoeken. Vermoedelijk gaat het om een technisch probleem”, aldus Verbist.