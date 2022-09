Jeugdhuis De Haajf trekt reuzetent recht om 20 jarig jubileum te vieren

Het 20-jarig jubileum van jeugdhuis De Haajf in Bilzen kon op geen beter moment plaatsvinden. In een nazomerse sfeer trekken de jongeren in Bilzen namelijk letterlijk een enorme feesttent recht vlak bij de tennisterreinen. “We hebben een goede traditie in ere te houden”, stelt voorzitter Staf Dreesen. “In al die jaren hebben we de jongeren weten te stimuleren in hun ontwikkeling door hen te betrekken in onze werking. We moedigen hen aan om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en mee evenementen te organiseren voor jongeren. We zijn een jeugdhuis dat sterk inzet op de muzikale ontdekkingsreis van de jeugd en bieden dan ook graag een podium aan nieuwe bands en DJ’s. Meerdere artiesten die bij ons hun eerste stappen hebben gezet, staan nu op grote podia binnen of zelfs buiten België.”

De enorme tent vlakbij de tennisterreinen in Bilzen wordt het epicentrum van een bruisend weekend — © De Haajf

Livemuziek

Om het jubileum stevig te vieren pakt het jeugdhuis De Haajf dan ook straf uit. “De laatste jaren is het live-aanbod in Bilzen, al dan niet georganiseerd vanuit de stadsdiensten, tot onze spijt fel geslonken. Iedereen kent waarschijnlijk nog het jongerenfestival Emotions, Bilzen by Night, Terras Bilzen of opvolger Marktrock Bilzen. Evenementen die om diverse redenen gestopt zijn en wat overblijft is een muzikale leegte. Een opening waar we ter ere van ons 20-jarig jubileum met ‘Haajf Live’ op vrijdagavond vol enthousiasme in springen en waarbij we de Bilzenaren opnieuw livemuziek willen aanbieden in eigen stad”, aldus de voorzitter en zijn enthousiaste ploeg. “Dankzij de steun vanuit Cultuurcentrum De Kimpel zijn we er in geslaagd om vrijdag tijdens ‘Haajf Live’ bands met nationale uitstraling zoals High Hi , Gestapo Knallmuzik en DVKES naar Bilzen te halen. Er is uiteraard ook ruimte voor muzikaal talent van eigen bodem. We verwelkom zo De Affaire en Home Defeat die beiden zeer getalenteerd zijn en deels bestaan uit Bilzerse bandleden.” Wie de geschiedenis van het jeugdhuis overloop komt zeker uit bij de legendarische Terrazparty. “Dat was jarenlang een begrip ingericht door ons jeugdhuis. Het concept hebben we aangepast en de naam veranderd in Beachparty XXL. Zaterdagavond wordt het een bruisend feest in onze reuzetent met een oppervlakte van 600 vierkante meter, uiteraard met een zomers zandstrand. Er zijn twee vrachtwagens met zand gekiept”, lacht Dreesen. (JoGe)

Info: vrijdagavond - Haajf Live vanaf 20.00u - zaterdagavond: Beachparty XXL vanaf 21.00u

Johnny Geurts