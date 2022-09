Weeshuis gezocht, dickpics gevraagd: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Jonas Geirnaert heeft intussen in ‘De allerslimste mens’ zijn stoel al goed opgewarmd. Nieuwkomer Boris Van Severen mag zijn tenen uitkuisen, wil hij daar wat aan doen. In de jury zitten dan weer de Nederlandse presentator Jeroen van Koningsbrugge en schrijver Herman Brusselmans. Die krijgt gepaste felicitaties van Erik Van Looy voor het nakende vaderschap. En die reageert daarop op z’n Brusselmans.

De winnaar van donderdagavond:

Jonas Geirnaert gaat naar zijn vijfde aflevering, en doet daarmee beter dan zijn passage in het veertiende seizoen. Toen was het na vier deelnames voorbij.

De verliezer:

Boris Van Severen deed het niet slecht, maar werd in de finale uiteindelijk toch na drie goede antwoorden van Delphine Lecompte naar huis gespeeld.

De nieuwkomer maandag:

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Wat zeg jij tegen je geliefde, Jeroen?”

Jeroen van Koningsbrugge: “Liefie”

Van Looy: “En zij tegen jou?”

Van Koningsbrugge: “Hey!”

***

Van Looy: “Wat verwacht je van de nieuwe tegenstander?”

Geirnaert: “Ik ben superblij dat Boris er is. Want wij komen goed overeen, en kennen elkaar al sinds kinds af aan. Die is toen als kindje ook in een ketel met sexappeal gevallen, en ik ben met mijn hoofd tegen de rand van de ketel gebotst en juist ernaast gevallen.”

***

Van Looy: “Heb jij al dickpics ontvangen?”

Delphine Lecompte: “Nee, ik wacht. Hopelijk na vanavond.”

***

Het mooiste moment:

Herman Brusselmans wordt papa, en krijgt daarvoor felicitaties van Erik Van Looy. Die neemt de schrijver eerst trots in ontvangst. Maar het zou Brusselmans niet zijn, mocht hij daar geen duister twistje aan geven: “Dank u, het was verrassend, maar ik ben er ook blij mee. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen op de geboorte. We zijn op zoek naar een weeshuis, want we willen die kleine eigenlijk niet.”

De tussenstand

1 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

2 Delphine Lecompte (3 afleveringen)

3 Gert Verhulst (2 afleveringen)

4 Ella Leyers (2 afleveringen)

5 Jeroom (1 afleveringen)