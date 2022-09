Sieben Dewaele, hier in duel met Brüls, pakte tegen STVV zijn eerste basisplaats voor KV Oostende. — © BELGA

Een van de nieuwkomers bij KV Oostende is een pure West-Vlaming, nog jong (23) maar al met ervaring bij Anderlecht en in twee buitenlandse competities. Het mag niet lang meer duren vooraleer box-to-boxspeler Sieben Dewaele met extra vista een nieuwe basisplaats in het middenveld krijgt.