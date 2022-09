Pas uren na overlijden Queen arriveert geëmotioneerde prins Harry op Balmoral Castle

Prins Harry is ruim anderhalf uur na de bekendmaking van het overlijden van koningin Elizabeth II aangekomen op Balmoral Castle in Schotland. Prins Harry heeft zijn grootmoeder niet meer kunnen bezoeken voor ze overleed. Dat schrijven Britse media.

Volgens Britse media kwam prins Harry rond 20.00 uur lokale tijd (21.00 uur Belgische tijd) aangereden op Balmoral Castle, het buitenverblijf van koningin Elizabeth II. Hij was met zijn echtgenote Meghan in London om liefdadigheidsinstellingen te bezoeken. Meghan reisde niet mee naar Schotland.

Koning Charles, zijn echtgenote Camilla en prinses Anne waren al wel op Balmoral Castle. Prins Andrew, prins Edward en prins William arriveerden in de namiddag. Het is nog niet duidelijk of zij op tijd kwamen om afscheid te kunnen nemen van de koningin.