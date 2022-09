Het kasteel van Heers en de Herkenrodehoeve in Opheers vormen dit weekend het decor voor een groot benefiet ten voordele van de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. — © frmi

Heers

Het kasteel van Heers en de Herkenrodehoeve in Opheers vormen dit weekend het imposante decor voor een groot benefiet ten voordele van de slachtoffers van de overstromingen van vorige zomer in Wallonië. De Heerse cultuurraad organiseert er, samen met de gemeente en culturele verenigingen, allerlei activiteiten om geld in te zamelen.