Thierry Neuville wordt eerste leider Rally van Griekenland in volgepakt Olympisch Stadion: “Zo zou het altijd moeten zijn”

Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft donderdagavond in een volgepakt Olympisch Stadion in Athene de eerste rit gewonnen in de Acropolis Rally, tiende van dertien manches in het wereldkampioenschap. Neuville was 0.1 sneller dan de Fin Teemu Suninen. De Spanjaard Dani Sordo werd op 1.0 derde en de Estlander Ott Tänak op 1.1 vierde, zodat de top vier voor Hyundai was. De Finse WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) was als zesde 1.5 trager dan Neuville.

De organisatoren van de Rally van Griekenland tekenden in het Olympisch Stadion van Athene een technisch parcours uit met een resem bochten en een brug waar rijders over en onder moesten rijden. In de tribunes dolenthousiaste Grieken die de rijders als rocksterren aanmoedigden. “Dit is verbazingwekkend en maak je één keer in je leven mee. Ze zeggen dat Grieken gek zijn. Nu weten we waarom”, zei de in België wonende Griek Jourdan Serderidis (Ford Puma).

Zij aan zij begonnen telkens twee rijders voor een rit van twee rondjes. Teemu Suninen stond lange tijd aan de leiding. Een verrassing want de Fin neemt met een Rally2 deel, een wagen die een pak minder krachtig is dan een Rally1. Thierry Neuville, een specialist van dit soort korte en technische ritten was de enige die Suninen kon verslaan. Ook Neuville was onder de indruk van de atmosfeer. “Zo zou het altijd moeten zijn. Zoveel volk en zo’n geweldige sfeer. Proficiat aan de organisatoren om dit voor ons en de toeschouwers voor elkaar te brengen. Het toont aan dat het mogelijk is om de mensen naar het WRC te krijgen. Ik vind dat de promotor dit eens moet bekijken. Ik ben er zeker van dat zoiets in de toekomst nog mogelijk moet zijn.”

Vrijdag trekken de deelnemers de bergen in en krijgen ze een uitdagend en veeleisend parcours voor de wielen geschoven. De Rally van Griekenland eindigt zondag. Als Kalle Rovanperä zondag 18 punten meer scoort dan Ott Tänak wint hij de wereldtitel. Op zijn 21e gaat hij dan de geschiedenisboeken in als de jongste kampioen in de geschiedenis van het WK rally.