REACTIES. Karel Geraerts wil met Union “geen figurant” zijn, doelpuntenmaker Senne Lynen: “Infiltreren is één van mijn sterke punten”

Met een knappe goal van Senne Lynen op de omschakeling wist Union de zege binnen te halen in de Duitse hoofdstad. De middenvelder speelt dit seizoen vooral als ‘6’, maar mocht nu door de schorsing van Lazare iets hoger opereren. Met dus als gevolg dat hij de 0-1 kon maken. “Infiltreren is één van mijn sterke punten, ik ben blij dat ik de ploeg op die manier kon helpen. De pass van Boniface was perfect, de keeper liet wat ruimte: ik heb niet getwijfeld.”

Anthony Moris had lof voor de perfecte organisatie bij Union. “We hebben niks weggegeven”, sprak de doelman. “Dat is niet enkel de verdienste van de verdediging, maar van de ganse ploeg. Als je ziet hoe Boniface en Vanzeir vooraan stonden te werken… We hebben de juiste lessen getrokken na onze Europese ontgoocheling tegen Rangers. Maar we moeten nu niet gaan zweven: we hebben nog niks in handen. (lacht) Al geef ik wel gerust toe: we willen geschiedenis schrijven met een overwintering in de Europa League.”

Dat is ook de doelstelling van trainer Karel Geraerts. “We willen geen figuranten zijn, we hebben getoond dat we een rol te spelen hebben. Ik ben fier.” Tegelijk is het wel zuur dat dit Union niet dezelfde prestatie op de mat kon leggen tegen Rangers in Schotland. Was het toen iets meer matuur geweest, zoals in Berlijn het geval was, dan zat het nu misschien in de Champions League. “Als je dit ziet en denkt aan Rangers… Ik heb er nog steeds buikpijn van”, foeterde Geraerts. “Maar we hebben eruit geleerd. Dat is positief.”