Hond aan de leiband: de keuze is groot maar hoe kies je de juiste? Onze dierendokter weet raad

“Hond aan de leiband”, dat is niet louter een bordje dat je tegenkomt en verder mag negeren. Meer zelfs: het is wettelijk verplicht om je hond aan te lijnen op het openbaar domein behalve in afgebakende domeinen of tijdens de jacht. “Een hond aan de leiband is niet zielig, je fnuikt er zijn drang naar vrijheid niet mee”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Maar een goed opgevoede hond, heeft in principe geen leiband nodig, hij mag het tuigje niet voelen omdat hij altijd netjes naast jou loopt.” Maar hoe kies je een goede leiband?