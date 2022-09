Muizen in huis? Onze huishoudexperte weet raad

Om de muizen te bestrijden, moet u eerst weten waar ze uw huis binnenkomen. Volg als een detective het spoor van de keutels, tot het stopt. Zoek daar naar gaten in muur, kieren en openingen. U kunt zien of een muis al vaker door het gat is geklommen, als er vettige randen (buiksmeer) omheen zitten.

Kieren en gaten kunt u afdichten met een stalen sponsje of met een muizenweringspasta (tuincentrum). Plaats een tochtstrip of borstel onder deuren die niet goed aansluiten. Zet muizenroosters voor ventilatieopeningen en open stootvoegen.

De muizen kunt u vangen met muizenvallen. Zet deze op verschillende plekken in huis neer, overal waar ze hebben gelopen of waar urine of keutels liggen. Lok ze met iets lekkers, zoals chocolade, pindakaas of havermout.

Zet de vallen goed vast en voorkom dat kinderen of huisdieren er bij kunnen. Draag handschoenen als u de val aanraakt en opruimt en ook als u ontlasting opruimt.

Zet de gevangen muis wel minstens honderd meter van huis weer uit. Muizen houden er niet van om het territorium van een soortgenoot te doorkruisen.

Getest

Ecologische allesreiniger

Deze allesreiniger bestaat uit olijfolie die volgens een traditionele techniek uit Marseille gekookt wordt in ketels. Dat verklaart de hoge prijs. En ook de muf weeïge zeepgeur, ondanks de toevoeging van etherische sinaasappelolie.

Milieutechnisch gezien is dit een goede keuze, want de dikke donkergroene substantie is 100% plantaardig, zuinig in gebruik en goed afbreekbaar. Het reinigt prima maar laat wel een vettig laagje achter, prima voor hout en natuursteen, maar niet voor andere oppervlakken. Daarom gebruik ik de zeep vooral als een natuurlijk middeltje tegen bladluizen.

Bij Dille & Kamille, 14,95 euro.

Wist je dat...

Uit de kreukels

Hebt u geen tijd of zin om te strijken, maar wilt u toch de kreukels uit uw kleding halen? Maak uw eigen budget ontkreukelspray met een eetlepel haarconditioner, een eetlepel azijn en 450 ml water. Giet in een sprayflacon, even goed schudden. Leg het kledingstuk plat, spray licht in, trek het textiel recht en laat drogen.