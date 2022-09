PORTRET. ‘De eeuwige kroonprins’ mag zichzelf na 70 jaar wachten eindelijk koning Charles noemen

The queen is dead, long live the king. Na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II werd kroonprins Charles (73) donderdag automatisch de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft Buckingham Palace donderdag bevestigd. Na meer dan 70 jaar wachten mag de prins van Wales zichzelf eindelijk ‘Charles III’ noemen. Charles wacht van alle troonopvolgers uit de Britse geschiedenis al het langst op de troonsbestijging, en is de oudste Britse troonopvolger ooit.