Wie is de man die de dood van de Queen aan de wereld verkondigde?

De man die de taak kreeg om op de Britse tv-zender BBC aan de wereld te verkondigen dat de Britse koningin overleden was, is de Britse journalist Huw Edwards (61). Hij is ook de eerste die prins Charles als koning aankondigde.

“Enkele momenten geleden heeft Buckingham Palace de dood aangekondigd van hare majesteit Queen Elisabeth de tweede. Het paleis heeft net deze boodschap vrijgegeven. De boodschap zegt dat de koningin vredig gestorven is op Balmoral, deze namiddag. De koning en zijn gevolg blijven deze avond op Balmoral. Hij keert morgen naar Londen terug.”

Na het overlijden van de Queen werden eerst de Britse premier Liz Truss en de landen van de Commonwealth ingelicht. Daarna werd het grote publiek op de hoogte gebracht, via de Britse openbare omroep. Edwards, met een zwarte das, kondigde het nieuws om 18.31 uur Britse tijd aan op de BBC met een serene, kalme stem. Er klonk geen muziek. Zijn stem alleen moest de boodschap dragen.

LEES OOK. “Gedetailleerd plan voor begrafenis van de Queen lekte jaar geleden al uit”

Edwards presenteert BBC News at Ten, al jaren het vlaggenschip van de Britse openbare omroep. Hij is ook het gezicht van de nieuwsdienst op verkiezingsavonden. Heroic Huw is het standvastige, betrouwbare gezicht dat de Britten al jaren op grote, historische momenten toespreekt.

Eerder was Edwards ook de stem die het huwelijk van Prins William en Kate Middleton becommentarieerde in 2011, en het huwelijk van Prins Harry en Meghan in 2018. Edwards kondigde vorig jaar ook de dood aan van Prins Philip, en becommentarieerde zijn begrafenis.

Edwards is getrouwd, en heeft vijf kinderen.

Hij wordt geroemd omdat hij eerder ook al openlijk over zijn depressie durfde te spreken.