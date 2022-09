De hele wereld rouwt om het overlijden van Queen Elizabeth

De Britse Queen Elizabeth is donderdagnamiddag overleden in kasteel Balmoral, zo meldt Buckingham Palace in een mededeling. Wereldleiders prijzen Queen in eerste reacties.

In het Witte Huis, de ambtswoning van de Amerikaanse president Joe Biden, zijn de gedachten bij de familie van de donderdag overleden Britse koningin Elizabeth II en het Britse volk. Dat heeft de Witte Huis-woordvoerster gezegd tijdens een persbriefing. Ook vanuit andere wereldsteden wordt met droefenis gereageerd op de vrouw die 70 jaar op de Britse toon zat.

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, prijst in een persbericht “de gratie, waardigheid en toewijding” van Elizabeth.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Franse president Emmanuel Macron noemt haar op Twitter “een vriendin van Frankrijk”, die “de continuïteit en eenheid van de Britse natie belichaamde, gedurende meer dan 70 jaar”. Ze was “een koningin in hart en nieren die haar stempel heeft gedrukt op haar land en haar eeuw.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vanuit Canada, dat deel uitmaakt van het Gemenebest, zegt premier Justin Trudeau dat de Britse koningin “een constante aanwezigheid was in de levens van de Canadezen - en haar toewijding aan de Canadezen zal voor altijd een belangrijk deel van de geschiedenis van ons land blijven. Ze zullen zich de wijsheid, het mededogen en de warmte van Hare Majesteit altijd blijven herinneren en koesteren”.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, wijst erop dat de Britse koningin “nooit heeft nagelaten ons met haar dienstbaarheid en inzet het belang van duurzame waarden in een moderne wereld te tonen”. Hij merkt ook haar bijnaam op, Elizabeth de Standvastige.

Vanuit Den Haag laat de Nederlandse koninklijke familie weten dat ze “met diep respect en grote affectie Koningin Elizabeth II gedenken”. Ook daar wordt gewezen op haar standvastigheid, en haar wijsheid. “Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd.”

“Ze is de rots op wie Groot-Brittannië gebouwd is”

Omstreeks 20;00 uur (onze tijd) sprak de premier Liz Truss de Britten toe. “Het overlijden van Hare Majesteit de Queen is een enorme shock. Ze is de rots op wie Groot-Brittannië is gebouwd.” Ze prees de Queen voor haar toewijding en service. “Dit is een dag van groot verlies, maar de Queen laat een enorm nalatenschap na.” Ook de nieuwe koning - King Charles III - vermeldde ze in haar toespraak. “We moeten samenkomen als volk om hem te steunen.” Ze sloot haar speech af met: “God save the King.”

© REUTERS

(adm)