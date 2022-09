Anglofiel en fan van The Queen, Miranda Withofs. — © Tom Palmaers

Tongeren

“Als The Queen ooit sterft, ga ik naar de begrafenis. Dat heb ik altijd gezegd en dat ga ik ook doen”, zegt de Tongerse arts Miranda Withofs. Al decennia is ze een grote bewonderaar van de Britse koningin, maar het overlijden - ook al komt het op die leeftijd niet overwacht - maakt haar toch even stil.