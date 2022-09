Anderlecht begint Conference League met nipte zege tegen Silkeborg, opnieuw sleutelrol voor 16-jarige Julien Duranville

Anderlecht had eindelijk nog eens een echte date. Na vier jaar van doelloos aanmodderen en foute keuzes, kwam er toch nog eens deerne met potentieel naar Brussel: Silke Borg. Plaats van afspraak waren de poules van de Conference League, voor het eerst sinds 2018. Dat zorgde best voor spanning en strakke zenuwen. Anderlecht wilde zich goed presenteren en liet van bij de start Vertonghen, Diawara en Ashimeru opdraven. Een hogere gemiddelde leeftijd, genoeg ervaring.

Onterecht afgevlagd?

Helaas, de versierpogingen sloegen zeker niet direct aan bij Silke Borg. Anderlecht wist precies niet meer hoe het moest en durfde niet op zijn doel afgaan. Wat de eerste 45 minuten volgde, was een combinatie van voorzichtig aftasten en zwakke toenaderingspogingen. Het was simpelweg een maagdelijke eerste helft. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar er gebeurde werkelijk niets.

Fabio Silva leek wel de enige die vooruit wilde, maar de spits stond er vaak alleen voor. Zwakke combinaties, slordig spel en pas na 38 minuten kwam er eindelijk een doelpoging. Hoog over. Het publiek dat het schouwspel bekeek, begon meer dan eens te fluiten. Dit leek fel op de matige, zwakke generale repetities van de voorbije weken. Hadden we hier met zijn allen 4 jaar op gewacht? (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Silke liet zich trouwens ook niet zomaar inpakken. Deze Deense ijskoningin was niet de knapste van haar land - bijlange niet, slechts vierde in het klassement - maar ze liet zich ook niet doen. Silke Borg bewoog afwachtend - zelfs traag soms - maar kwam af en toe toch venijnig uit de hoek. Vooral gevaarlijk vanop afstand. Gelukkig kwam Anderlecht er telkens met de schrik vanaf. Om nog iets moois van de avond te maken zou het toch snel veel beter moeten gaan draaien. Anderlecht moest veel meer macho zijn.

Coach Felice Mazzu probeerde er meer schwung in te brengen. Er was een move nodig, iets onverwachts, misschien zelfs iets romantisch. Anouar Aït El Hadj had voldoende zijn kans gekregen en bakte er weinig van. Hij werd gewisseld voor Yari Verschaeren en Anderlecht imponeerde iets meer na een kort intermezzo. Silke Borg leek zelfs even weg te zwijmelen dankzij enkele knappe heupbewegingen van Verschaeren, maar toen die de netten deed trillen werd er gefloten voor offside. Als je date je buitenspel zet, is dat balen. Al leek het achteraf bekeken onterecht en in deze competitie is er geen VAR.

Snelle Duranville

Dan maar met jeugdige onbezonnenheid. Enter Julien Duranville. Plots moest Silke Borg toch meer naar adem happen en dat door een knappe 16-jarige. Dat is wettelijk nog net toegelaten. De tiener rende zorgeloos vooruit en toen niemand hem kon stoppen, werd er handspel gepleegd. Fabio Silva legde de bal op de stip en Anderlecht veroverde Silke Borg uiteindelijk toch. Oef.

Anderlecht kan het nog en na vier jaar telt het toch weer enigszins. Het wordt nu kwestie van nog beter gerodeerd te raken om de veroveringstocht straks voort te zetten.