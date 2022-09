“God save the King”: prins Charles is officieel de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk

The queen is dead, long live the king. Na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II werd kroonprins Charles donderdag automatisch de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Na meer dan 70 jaar wachten mag hij zichzelf eindelijk ‘Charles III’ noemen.

Na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II is haar zoon, kroonprins Charles (73), automatisch koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Buckingham Palace donderdag. De prins van Wales wacht van alle troonopvolgers uit de Britse geschiedenis al het langst op de troonsbestijging, en is daarmee ook meteen de oudste Britse troonopvolger ooit.

Charles, officieel Charles Philip Arthur George, Prins van Wales, werd op 14 november 1948 geboren in Buckingham Palace in Londen, als eerste kind van (toen nog) prinses Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip. In 1952 besteeg zijn moeder op 25-jarige leeftijd koningin de troon, waardoor de driejarige Charles als troonopvolger werd aangeduid.

Charles studeerde na de middelbare school culturele antropologie en archeologie aan de gerenommeerde Cambridge University en haalde ook een diploma als vliegenier aan de militaire academie. Na zijn opleiding diende Charles in het Britse leger, zowel bij de marine als bij de luchtmacht.

Prins Charles maakte vooral naam door zijn veelbesproken huwelijk met prinses Diana, die bijna dertien jaar jonger was dan hem. Charles ontmoette Diana Spencer naar verluidt op een polowedstrijd in 1980. De twee begonnen een romance en verloofden zich een jaar later. Het paar kreeg twee kinderen, de prinsen William (geboren in 1982) en Harry (geboren in 1984). Het huwelijk van Charles en Lady Di kwam al snel onder druk te staan, door aanhoudende geruchten over een affaire tussen Charles en Camilla Parker Bowles. Het huwelijk werd officieel ontbonden in 1996. Een jaar later, op 31 augustus 1997, stierf Diana met haar vriend Dodi Al-Fayed in Parijs in een auto-ongeluk.

In april 2005 trouwde Charles een tweede keer, ditmaal met Camilla Parker Bowles. Het huwelijk veroorzaakte ophef bij het conservatieve Britse publiek: niet alleen door de vroegere geruchten over de affaire, maar ook omdat Camilla een gescheiden vrouw was. Charles was na het overlijden van Diana conform het kerkelijk recht een weduwnaar.

Prins Charles, intussen 73 jaar oud, wacht van alle Britse troonopvolgers al het langst op zijn troonsbestijging en was sinds 2013 de oudste Britse kroonprins ooit. Hij wordt nu naast koning van het Verenigd Koninkrijk ook de constitutionele monarch van het volledige Britse gemenebest, bestaande uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Jamaica, Barbados, de Bahama’s, Grenada, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Antigua en Barbuda, Belize en Saint Kitts en Nevis.

Zijn 96-jarige moeder zwaaide de scepter 70 jaar lang en was daarmee de langst regerende Britse monarche ooit. Ze overleed donderdag “vreedzaam” in Balmoral Castle, haar buitenverblijf in Schotland, meldde de Britse koninklijke familie op Twitter.