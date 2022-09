Remco Evenepoel reageert emotioneel nadat hij video van vierende ouders te zien krijgt: “Ik krijg er tranen van in mijn ogen”

Remco Evenepoel is drie dagen verwijderd van een historische eindzege in de Vuelta. Als het zover komt, zal dat ongetwijfeld stevig gevierd worden met zijn naaste familie. Toen hij na zijn ritzege donderdag een video te zien kreeg van een vierende vader Patrick en moeder Agna, was de jongeman uit Schepdaal zichtbaar geëmotioneerd.