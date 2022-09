De 10 beste wijnen uit Ribera del Duero: dit is de keuze van onze lezers

En mochten we bij de start van een nieuw wijnjaar nu eens de lezer de wijnen laten recenseren? Zo geschiedde. Begin augustus verzamelden 100 lezers in Gent. Op het programma: 20 wijnen beoordelen uit de Spaanse topappellatie Ribera del Duero. Geen lachertje, want Ribera del Duero staat voor krachtige wijnen met flink wat alcohol, lees: 14 procent en meer, terwijl de thermometer 35° aanwees. Ze selecteerden de 10 beste wijnen aan de hand van een degustatieformulier en een beknopte recensie. Wij verzamelden de punten, noteerden enkele quotes en vulden de proefcommentaren aan.