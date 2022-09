Britse koningin Elizabeth II is overleden op 96-jarige leeftijd

De Britse koningin Elizabeth II, geboren op 21 april 1926, is donderdag in Balmoral Castle in Schotland op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Britse paleis op Twitter. Koningin Elizabeth II is ‘s namiddags vreedzaam gestorven. Op 6 februari 2022 zat de Queen 70 jaar op de troon.

Op 6 februari 2022 zat koningin Elizabeth II 70 jaar op de troon. In juni werd dat platina jubileum vier dagen lang gevierd. De Queen zelf bleef grotendeels afwezig, omdat ze voldoende moest rusten, maar op de laatste avond verscheen ze in een heldergroene jas en bijpassende hoed op het balkon van Buckingham Palace. “Hoewel ik niet elk evenement persoonlijk heb kunnen bijwonen, was ik met mijn hart aanwezig bij jullie allemaal”, schreef ze later in een dankbetuiging aan het Britse volk.

In juli werden haar officiële verplichtingen vanwege gezondheidsredenen beperkt. Op 6 september benoemde de vorstin Liz Truss nog tot premier van het Verenigd Koninkrijk, nadat Boris Johnson eerder bij haar zijn ontslag had ingediend. Omdat koningin Elizabeth II problemen had met haar mobiliteit, vond de zogenaamde “kissing hands”-ceremonie plaats in Balmoral Castle, haar buitenverblijf, en niet in Buckingham Palace in Londen.

© REUTERS

Twee dagen later, op donderdag, uitten dokters hun bezorgdheid over de gezondheid van de Queen. Ze werd onder medisch toezicht geplaatst in Balmoral Castle. Prins Charles en hertogin Camilla, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward en zijn echtgenote Sophie reisden meteen af naar Schotland. Ook prins William, de kleinzoon van Elizabeth, ging naar Balmoral Castle. Zijn echtgenote Kate besloot in Windsor te blijven met hun kinderen. Prins Harry reisde eveneens naar Schotland.

Nu koningin Elizabeth II in Schotland overleden is, zou Operatie Eenhoorn in werking treden. Volgens dat plan, dat drie jaar geleden uitlekte via de Schotse krant The Herald, zou de Queen worden opgebaard in Holyroodhouse.