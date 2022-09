Mathieu van der Poel houdt Yves Lampaert van winst in Izegem Koerse

Mathieu van der Poel heeft donderdag de 52e editie van Izegem Koerse, een profwedstrijd op de nationale kalender, op zijn naam gebracht. De 27-jarige Nederlander haalde het na 167,4 kilometer in een sprint met Yves Lampaert. Dries De Bondt, nam de laatste podiumplaats in. Simon Dehairs liet in de groepssprint om de vierde plaats David van der Poel, de drie jaar oudere broer van Mathieu, achter zich.

De renners kregen 18 ronden van elk 9,3 kilometer af te werken in soms hectische omstandigheden met de hevige regenbuien boven West-Vlaanderen. In volle finale scheurden Yves Lampaert, Mathieu van der Poel en Dries De Bondt zich af van het pak. Het drietal slaagde erin een geruststellende voorsprong bijeen te boksen. In de slotkilometers speelden Dries De Bondt en Mathieu van der Poel, teamgenoten bij Alpecin-Deceuninck, het ploegenspel. De Bondt ging aanvallen, waarop Lampaert moest counteren. Toen alles weer samen vloeide versnelde Van der Poel in de laatste rechte lijn. Hij zou het halen met een kleine voorsprong.

Van der Poel won vorige week woensdag al de 104e Stadsprijs van Geraardsbergen, ook een profkoers op de nationale kalender. Volgende week rijdt hij nog de Grand Prix Wallonie (14 september) en de Primus Classic Haacht (17 september), waarna hij afreist naar Australië, waar hij kopman is van het Nederlandse team voor het WK.