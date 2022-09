Ook in Spanje heerst ze: Annemiek van Vleuten pakt met overmacht koninginnenrit én rood in Vuelta voor vrouwen

Gaat Annemiek van Vleuten na de roze en gele trui nu in hetzelfde jaar ook de rode trui winnen? Het zou zomaar kunnen. De Nederlandse verpulverde haar concurrenten in de tweede rit van de Vuelta, die tevens de koninginnenetappe was. Van Vleuten kwam solo aan, pakte meteen ook het rood en is nu comfortabel leider in het algemeen klassement.