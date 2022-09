Robert Gesink baalt nadat Remco Evenepoel en Enric Mas hem nog voorbijgaan op 300 meter van de finish: “Dit is zuur”

Robert Gesink was dichtbij een ritzege in de Vuelta. Z’n laatste overwinning pakte hij in 2016 in de Spaanse rittenkoers, maar Enric Mas en Remco Evenepoel gingen hem donderdag in de slotfase van de achttiende rit nog voorbij en hij moest vrede nemen met een derde plaats.

Gesink maakte deel uit van de vroege vlucht, samen met nog twee andere ploegmaten. “Jammer, heel jammer”, hijgde hij nog na. “Ik was als één van de laatste renners mee in de vroege vlucht. Ik kon er nog net naartoe springen met Higuita. Dat was lastig, want het ging heel snel. Daarna draaide het goed rond, maar ik wist dat ik van ver moest aanvallen in het slot. Er waren iets te veel berggeiten mee, die zijn explosiever dan ik. Dus ik moest hen van ver, op mijn eigen tempo, slopen. Dat lukte, er vielen steeds meer jongens weg.”

Maar helaas voor Gesink zaten ook de favorieten niet stil en op 300 meter van het eind werd hij bijgebeend door Mas en Evenepoel. Die laatste talmde niet en zette z’n sprint op 200 meter aan. Geen zege dus voor de eerste drager van de rode trui na winst in de ploegentijdrit in Utrecht. “Gisteren was een zware dag met de opgave van Primoz”, aldus nog de Nederlander. “We kwamen naar hier om de Vuelta opnieuw met hem te winnen. En z’n opgave hakte er wel in. Het deed deugd om vandaag in de ontsnapping te zitten, maar dit resultaat is wel een beetje zuur. Ik had natuurlijk liever gewonnen.”