VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 19 (Talavera-Talavera): Twee keer zelfde klim met lange afdaling naar de finish

Kort:

Start: om 13.55 uur

Aankomst: vanaf 17.20 uur

Afstand: 138,3 km

Het parcours

De rit bestaat uit twee identieke rondes met als scherprechter de Puerto del Piélago, een beklimming van 9,3 kilometer aan 5,6%. Gecatalogeerd als tweede categorie, maar de klim steviger en eigenlijk 19 km lang. Want al bij het binnenrijden van San Roman de los Montes gaat het omhoog, afgewisseld met wat vlakke stukken en zelfs een beetje afdaling. Na een afdaling van 32 km en zo’n 15 km vallei begint het peloton er opnieuw aan. Na de tweede afdaling rest nog zo’n 10 km tot de finish.

Onze sterren:

De kans is groot dat er een groep vluchters strijdt voor de ritzege. Quick-Step Alpha Vinyl zal de rit proberen controleren in functie van leider Remco Evenepoel. Omdat er geen aankomst bergop is, zullen ook niet-klimmers hun kans ruiken.

*** Mads Pedersen

** Fred Wright, Alejandro Valverde

* Richard Carapaz, Marc Soler, Luis Leon Sanchez

Dit zijn de sleutelmomenten:

Vooral de tweede keer Puerto del Piélago, een beklimming van 9,3 kilometer aan 5,6%, zal belangrijk zijn. Wie daar lost kan in de problemen geraken om terug te keren. Na de afdaling is er nog een stuk van zo’n 10 in de vallei. Bij een mindere dag van Remco Evenepoel wordt het zaak om niet geïsoleerd te geraken. Wellicht zal Quick-Step Alpha Vinyl, maar ook Movistar, anticiperen door een mannetje mee vooruit te sturen in de vlucht. Zodat die zich kan laten uitzakken bij problemen.

Dit moet u nog weten:

*In 2011 kwam er al een Vuelta-rit aan in Talavera. Met een andere, vlakke aanloop. Marcel Kittel sprintte naar de zege, voor Peter Sagan en Oscar Freire. Het was voor de Duitser van Skil-Shimna zijn dertiende winst van het seizoen maar wel zijn eerste ritzege in een grote ronde.

*Het wordt een zonnige vrijdag, met temperaturen rond de 33 graden. Er is een kleine kans op neerslag, maar dan vooral ’s avonds. Dan zouden de renners al in het hotel moeten zitten.