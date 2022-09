Hoe Club Brugge “goudklompje” Abakar Sylla op het spoor kwam en waarom zijn opgemaakte bed een goed teken is voor de toekomst

Tot voor kort was hij die jongen die per ongeluk de nieuwe shirts had gelekt, maar sinds woensdag weet voetbalminnend België én Europa wat hij waard is. Abakar Sylla (19) is het nieuwe goudklompje van Club Brugge. Opgeleid door de ploeg van het Ivoriaanse leger en op basis van – weliswaar geen geweldige – beelden bij blauw-zwart beland. “Zijn kwaliteiten waren meteen duidelijk.”