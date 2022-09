Leider van bende die 39 Vietnamezen het leven kostte, riskeert opnieuw 15 jaar cel

De federaal procureur heeft in beroep opnieuw vijftien jaar cel gevorderd voor de 45-jarige Vietnamees Vo Van Hong als leider van een mensensmokkelorganisatie. In oktober 2019 werden 39 Vietnamese migranten in het Britse graafschap Essex levenloos aangetroffen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge vertrokken was.

Op 23 oktober 2019 werden de slachtoffers, onder wie drie minderjarigen, teruggevonden in de gemeente Grays. De slachtoffers kwamen door verstikking om het leven. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders.

Vanuit de panden in de Ninoofsesteenweg en de Gespstraat waren ook op 22 oktober vijftien Vietnamese migranten naar het Noord-Franse Bierne gebracht. Daar werden ze in de container verstopt. De slachtoffers betaalden gemiddeld ruim 12.000 euro voor hun clandestiene reis via Rusland naar Europa. Daarna moest gemiddeld bijna 12.000 euro neergeteld worden voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

Vo Van Hong wordt door het federaal parket gezien als de leider van de criminele organisatie. Als spilfiguur kreeg hij vijftien jaar cel in Brugge. Het federaal parket heeft nu voor het hof van beroep in Gent dezelfde straf gevorderd. De advocaat van Vo Van Hong houdt vol dat zijn cliënt zeker geen leider was.

De organisatie bestond tevens uit een middenkader dat de transporten organiseerde en enkele taxichauffeurs die de transporten van Anderlecht naar Zeebrugge of Bierne uitvoerden. Naast Vo Van Hong, staan zo nog eens vijftien leden van de bende terecht voor het hof van beroep. De rechterhand van Vo Van Hong, Long Nguyen, riskeert opnieuw tien jaar. Volgens zijn advocaat hebben de twee slechts twee keer met elkaar gebeld en ging het in die geprekken niet over mensensmokkel, maar over taxiritten. Ook de twee eigenaars van de panden in Anderlecht wassen hun handen in onschuld. Zij wisten niet dat er werd onderverhuurd aan vluchtelingen.

Bij aanvang van de zitting werd meteen beslist dat er een tweede pleitdag komt op 21 december. Zo kunnen intussen nog enkele bijkomende onderzoeken gevoerd worden. Ook een nevendossier dat volgende week wordt ingeleid bij het hof, zal dan behandeld worden.