Is het einde van de Queen nabij? Britse royaltywatchers vermoeden - vrij unaniem - van wel

De Britse Queen is donderdag onder medisch toezicht geplaatst en de BBC heeft z’n programmatie omgegooid. Ook zijn haar kinderen en kleinkinderen afgezakt naar kasteel Balmoral afgezakt. Is de Queen stilletjes aan het uitdoven? Afgaande op de Britse royaltywatchers lijkt het van wel.

“Na verdere evaluatie vanochtend zijn de dokters van de Koningin bezorgd om de gezondheid van Hare Majesteit en hebben ze haar aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven.” De mededeling van Buckingham Palace spreekt boekdelen. Die verklaring gaat “verder dan wat ze normaal doen”, zegt medisch BBC-journalist Fergus Walsh. Zeker dat de “artsen bezorgd zijn” is naar zijn inziens zeer ongewoon. Ook opvallend is dat Buckingham Palace aangeeft dat de Queen niet naar het ziekenhuis gebracht zal worden. Ook dat haar familie - kinderen en een aantal kleinkinderen - in allerijl naar kasteel Balmoral, het buitenverblijf van de Queen in Schotland, gereisd is, moeten we zien als een teken aan de wand.

Zeker dat laatste maakt de situatie “zeer ernstig”, zegt Phil Dampier, auteur en royalty-journalist. Nog bij BBC merkt hij op dat de gezondheid van de Queen snel achteruit is gegaan. Als ze komt te gaan, zal het voor haar opvolger - naar alle waarschijnlijkheid haar zoon prins Charles - een vrijwel “ondoenbaar hoogstandje” vereisen om in haar voetsporen te treden.

Nog bij de BBC winst ook professor Anna Whitelock er geen doekjes om. “Het einde zal niet lang meer op zich laten wachten.” Ze spreekt met autoriteit. Professor Whitelock doceert ‘geschiedenis van de monarchie’ aan City, University of London. “Dit zijn duidelijk zeer ernstige tijden.”

Ook Alastair Bruce, royalty-correspondent voor SkyNews, schat die situatie somber in. “Dat haar kinderen in Balmoral bijeenkomen op advies van de personen die de medische zorg van Hare Majesteit op zich nemen, is een best wel een belangrijk moment, en het is zorgwekkend voor haar familie, voor de natie en voor andere naties die de koningin als staatshoofd hebben.”