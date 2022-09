Eerste basisplaats voor Jan Vertonghen in Conference League-opener Anderlecht

Jan Vertonghen staat voor het eerst in de basis bij Anderlecht op de openingsspeeldag van de Conference League. Tegen het Deense Silkeborg staat hij in de defensie samen met Zeno Debast en Wesley Hoedt, voor doelman en kapitein Hendrik Van Crombrugge.

Zondag kreeg de van Benfica overgekomen Vertonghen al zijn eerste speelminuten. In het competitieduel tegen Oud-Heverlee Leuven (2-2) viel hij 35 minuten voor tijd in voor Hannes Delcroix.

Francis Amuzu was zondag ziek, maar neemt nu weer zijn plaats op de linkerflank in in de 3-5-2 opstelling van Felice Mazzu. Op de rechterflank staat Michael Murillo. Majeed Ashimeru, Anouar Ait El Hadj en Amadou Diawara bevolken het middenveld, Fabio Silva en Lior Refaelov zijn de spitsen van dienst.