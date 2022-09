Een nieuw leven voor de Teletubbies

Vanaf 14 november zijn er nieuwe avonturen van Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po. Een nieuwe naam is die van de Amerikaanse acteur Tituss Burgess. Na heel wat ervaring in allerlei musicals en een hoofdrol in de serie Unbreakable Kimmy Schmidt van Netflix, zal hij voortaan de vertelstem voor zijn rekening nemen.

Hoewel Netflix nog niet wil verklappen of de serie er visueel anders gaat uitzien, doen enkele vrijgegeven foto’s wel vermoeden dat de gekende ingrediënten, zoals het groene heuvelachtige landschap en de steeds stralende zon met een kindergezicht, van de partij blijven. De serie is hoofdzakelijk bedoeld voor peuters en kleuters. Enkele jaren geleden maakte de BBC, waar de reeks oorspronkelijk liep gedurende 425 afleveringen, ook al een vervolg.