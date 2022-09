De Meilandjes verhuizen nóg maar eens in nieuw seizoen ‘Chateau Meiland’

Binnenkort dartelt Martien Meiland weer over je televisiescherm. Eind deze maand start op Play5 het zevende seizoen van ‘Chateau Meiland’. Daarin besluit de eigenzinnige familie, die Frankrijk opnieuw inruilde voor het Nederlandse Noordwijk, weer eens te verhuizen. Dat gaat, zoals verwacht, gepaard met een hoop gekibbel en gekrijs.

Grappig genoeg hoeft het gezin dit keer niet eens zo ver te lopen. Ze ruilen hun villa – eigenlijk klopt de titel van de serie al eventjes niet meer – in voor eentje wat verderop. “Maar dit is echt de laatste keer”, zweert Martien. “Hierna moeten ze me eruit dragen.”

Niet alleen de verhuis-, maar ook de trouwavonturen van de familie staan centraal in het nieuwe seizoen. Tijdens de opnames bereidde dochter Maxime immers haar huwelijk voor met Leroy, dat afgelopen zomer plaatsvond.