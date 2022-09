Onze tv-tips: een belangrijke politicus, spokenjagen en een tv-tycoon

Vice

Canvas, vr, 21.20u

Gelauwerd biografisch drama met Christian Bale die in de huid kruipt van Dick Cheney. Op zijn 34ste wordt die de jongste stafchef van het Witte Huis ooit. Later wordt hij door president George Bush jr. (rol van Sam Rockwell) benoemd tot minister van Defensie, in 2000 wordt hij vicepresident. Bale geeft met verve gestalte aan de invloedrijke Amerikaanse politicus. (tove)

Ghostbusters II

VTM4, vr, 20.35u

Voor wie een avond onderuit wil zakken is er deze legendarische film met een vleugje sciencefiction. Vijf jaar na de gebeurtenissen in de eerste film zitten de Ghostbusters midden in rechtszaken en raken ze bankroet. Wanneer Dana weer problemen krijgt met geesten komen de jongens in actie. Vermakelijke (horror)-komedie. Dan Aykroyd en Bill Murray zijn weer geweldig samen. (tove)

Evenblij maakt vrienden

NPO1, vr, 21.30u

Programma waarin Frank Evenblij op bezoek gaat bij beroemdheden. Vandaag neemt hij je mee in het opmerkelijke verhaal van Reinout Oerlemans. Die acteerde als tiener in een Nederlandse soap maar ondertussen werd hij een van de grootste tv-producenten ter wereld. In 2014 werd hij multimiljonair door zijn bedrijf Eyeworks te verkopen. Tegelijk overleed bijna aan een hartaanval. (tove)