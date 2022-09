Directeur RLHV An Digneffe (rechts): “Met deze wandelgids kunnen we anders kijken naar het landschap van de Herk- en Mombeekvallei” — © rudc

Alken

Dat de Herk en de Mombeek ooit krachtige beken waren die de Alkense valleien in de loop van de geschiedenis vorm hebben gegeven is haast niet voor te stellen. Een nieuwe wandelgids geeft een inkijk in de straffe toeren van het water in een vallei waar ooit mammoeten ronddoolden.