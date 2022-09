Jordi Meeus wint vijfde etappe Tour of Britain, deel van peloton rijdt verkeerd in slotkilometer

Jordi Meeus heeft amper een maand nadat hij een sleutelbeenbreuk opliep, gezegevierd in de Tour of Britain. De Lommelaar won de vijfde etappe na een sprint met een klein groepje. Dat groepje had zich in bizarre omstandigheden gevormd: een groot deel van het peloton nam een verkeerde afslag in de slotkilometer. Tom Pidcock werd derde en nadert door de vier bijhorende bonificatieseconden op leider Gonzalo Serrano Rodriguez.

De vijfde etappe tussen West Bridgford en Mansfield leek ‘gewoon’ op een massasprint te gaan uitdraaien, tot het peloton in de slotkilometer nog een splitsing tegenkwam. Een pak renners reed daar verkeerd, waardoor een kleine groep om ritwinst mocht spurten. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), die vorige maand in de Ronde van Polen nog zijn sleutelbeen brak na een zware val, was daarin overtuigend de beste.

© ISOPIX

Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) sprintte naar de tweede plek, voor Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Die laatste sprokkelde daarmee vier bonificatieseconden en nadert tot op drie seconden van leider Gonzalo Serrano Rodriguez (Movistar). Serrano bevond zich wel in het groepje dat verkeerd reed in de slotkilometer, maar mag zijn leiderstrui houden.

Voor Meeus is het zijn eerste overwinning van dit seizoen. Hij werd eerder dit jaar al tweede achter Wout van Aert in een etappe in de Dauphiné en moest op het BK in Middelkerke nipt de duimen leggen voor Tim Merlier. Ook in de Ronde van Polen was hij in een massasprint al eens tweede achter de Duitser Pascal Ackermann.

Vrijdag staat de heuvelachtige zesde etappe op het programma: de renners rijden dan 170,9 kilometer tussen Tewkesbury en Gloucester.