Hij gaat! Julian Alaphilippe zal wereldtitel verdedigen in Australië ondanks zware valpartij in Vuelta

Julian Alaphilippe zal op 25 september aan de start staan van het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong. De Fransman is voldoende hersteld na zijn zware val in de Vuelta. Hij gaat morgen (vrijdag) zijn spullen voor het WK ophalen bij de service course van Quick Step - Alpha Vinyl in Wevelgem.

Alaphilippe won de voorbije twee wereldkampioenschappen in het Italiaanse Imola en Leuven. Dit jaar was de zogenaamde ‘vloek van de regenboogtrui’ echter nooit ver weg. De Fransman viel in maart al hard tijdens de Strade Bianche, werd ziek in de aanloop naar Milaan-Sanremo, en zag zijn seizoen vervolgens tot stilstand komen na een zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Alaphilippe brak zijn schouderblad en meerdere ribben en liep ook een klaplong op.

Door zijn herstel moest Alaphilippe de Tour de France missen. Bij zijn rentree in de Ronde van Wallonië won hij meteen een etappe, maar raakte hij vervolgens ook besmet met het coronavirus. In de Vuelta leek alles dan gesmeerd te lopen, tot hij in de elfde etappe opnieuw lelijk ten val kwam. Hij liep daarbij een ontwrichte schouder op, maar blijkt nu voldoende hersteld te zijn om af te reizen naar Wollongong. Of hij na Peter Sagan de tweede renner ooit kan worden die drie wereldtitels op rij pakt, valt af te wachten.