PODCAST. Energiespecialist geeft dé ultieme tips: “Lichten uitdoen heeft geen zin, maar dit kan je wél doen”

De prijzen voor gas en elektriciteit bereiken waanzinnige hoogten. En het ziet er niet naar uit dat er meteen beterschap in zicht is. Staan er ons echt nog 5 tot 10 moeilijke winters te wachten zoals premier De Croo zei? En kunnen we iets doen om de schade nu toch wat te beperken? Energiespecialist Dieter Jong geeft uitleg.