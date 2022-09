Diest

De politie heeft donderdag in de buurt van de scholen een 17-jarige bromfietser uit Bekkevoort aan de kant gezet voor een controle. De jongeman reed veel te snel met zijn bromfiets klasse A. Bij de rollentest bleek dat de tweewieler sneller dan 90 km/uur ging terwijl maar 25 km/uur is toegelaten. De bromfiets werd in beslag genomen. mm