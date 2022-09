Voor ruim 4.000 euro aan boetes geïnd bij controles zwaar vervoer in Maasmechelen

Maasmechelen

Bij een controle zwaar vervoer in Maasmechelen is voor een totaal van 4.068 euro aan boetes geïnd. Ruim 2.000 euro was voor het niet juist zekeren van de lading. Nog eens 1.760 euro voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden. Enkele vrachtwagenbestuurders kregen nog een boete voor het niet dragen van de gordel.

In totaal werden 22 vrachtwagens gecontroleerd. Van elf werd de tachograaf uitgelezen. mm