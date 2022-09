Franse fietsendief met opvallende werkwijze uitgeleverd aan ons land

De politiezone Westkust kreeg afgelopen zomer te maken met een reeks fietsdiefstallen in De Panne en Koksijde. De daders viseerden daarbij duurdere mountainbikes en elektrische fietsen. Dankzij grondig speurwerk kon ondertussen een dievenbende in kaart gebracht worden. Uit het onderzoek kwam een 22-jarige Fransman uit de streek van Duinkerke als spilfiguur naar voren.

De hoofdverdachte zou gefungeerd hebben als opdrachtgever en maakte gebruik van een opmerkelijke modus operandi. Vooral minderjarige handlangers werden door hem naar België gebracht. Zijn kompanen moesten niet alleen de fietsen stelen, maar ook met de buit terugfietsen naar Frankrijk. Net over de Franse grens werden de gestolen fietsen opgehaald door de spilfiguur. Zijn handlangers kregen een klein geldbedrag voor hun aandeel. In totaal kunnen al veertien fietsdiefstallen met dezelfde werkwijze aan de daders gelinkt worden.

De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek en vroeg om de uitlevering van de jonge Fransman. Op 26 augustus werd hij in Duinkerke gearresteerd. Donderdag werd de verdachte door Frankrijk overgeleverd aan de Belgische autoriteiten. In de loop van de dag zal hij door de politie van de zone Westkust verhoord worden over de feiten. De onderzoeksrechter zal in principe vrijdag beslissen over zijn aanhouding.