Remco Evenepoel glundert na ritzege in bergrit Vuelta: “Dit is een nieuwe mijlpaal voor mij, het was de meest perfecte dag ooit”

De Remco-koorts zal na de achttiende etappe van de Vuelta nog een flink stuk opgelopen zijn in België. Remco Evenepoel boekte zijn tweede ritzege nadat hij eerder ook al in de tijdrit de beste was. Maar een bergrit winnen in een grote ronde, bovenop een pittige slotklim: ook dat is nieuw voor hem. “Geweldig!”, vatte de jongeman uit Schepdaal het samen.

“Wat ik nu gepresteerd heb, is echt een nieuwe mijlpaal in mijn leven”, vertelde Evenepoel in het flashinterview na de finish. “Het was een moeilijke etappe met zware beklimmingen in het slot en die vroege aanvallen van UAE met Almeida. Een moeilijke race dus, maar we zijn kalm gebleven. Ik denk dat dat hetgene is dat ik het meest heb geleerd: altijd kalm blijven.”

Evenepoel raapte samen met Enric Mas nog vroege vluchter Robert Gesink op in de laatste meters. “In de laatste kilometer zaten we nog zo’n 15 seconden van hem af, maar op 300 meter van het einde kwamen we bij hem. Op 200 meter ben ik dan zelf gegaan, ik wist dat het dan vrij vlak was. In de winter heb ik aan mijn sprints gewerkt na een diepe inspanning, dat heeft geloond”, stelde de rodetruidrager.

“Het doel is altijd om een vroege vlucht voorop te laten blijven, omdat de bonificaties dan weg zijn”, ging Evenepoel verder. “Maar op het einde zei Klaas Lodewyck (ploegleider, red.) dat ik samen met Enric Mas weg was. Dan heb ik een klik gemaakt en gezegd: nu ga je voor de ritwinst. Op een berg winnen in de leiderstrui is geweldig. Enric heeft het heel eerlijk gespeeld: uiteindelijk hebben we samengewerkt om voor de ritwinst te gaan. Het was een perfecte dag, de meest perfecte ooit.”

Die felbegeerde eindzege, de eerste Belgische eindzege in een grote ronde sinds 1978, komt nu wel héél dichtbij. “Maar het is nog altijd niet voorbij”, tempert Evenepoel. “Er komt nog één heel zware etappe aan waarin ze me zullen aanvallen. Maar nu is het misschien makkelijker om te controleren, want mijn benen voelen heel goed. Dit is heel goed voor de laatste drie dagen”, sloot hij af.