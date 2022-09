Jongeren plegen home-invasion bij moeder en baby: “Ze werden opgesloten”

Vier jongeren uit Maastricht en Maasmechelen kregen celstraffen tussen 24 en 42 maanden voor een home-invasion in een appartement in Maasmechelen. Ze overvielen een jonge mama met haar baby.

De feiten speelden zich af op 10 januari van dit jaar. Rond 11.30 uur vielen twee gemaskerde mannen een appartement op de Steenweg naar As in Maasmechelen binnen nadat de partner van het slachtoffer naar zijn werk vertrok. Een man bewaakte de toegangsdeur met een stok terwijl zijn kompaan naar een kluis in een van de kamers van het appartement liep.

De jonge moeder (23) kwam door het gestommel een kijkje nemen en stond met haar zes maanden oude baby op de arm, oog in oog met de inbrekers. “Toen de vrouw wilde vluchten werd ze op de grond geduwd. Nadien werd ze samen met haar kind in de slaapkamer opgesloten”, aldus de aanklager. De vrouw had verwondingen aan het nek en knieën. Ook de baby had letsels in het gezicht. Nadat de belagers gevlucht waren met een buit van 16.000 euro, een pistool en de inschrijvingspapieren van een auto, kon de vrouw zichzelf en haar kind bevrijden en naar haar moeder rijden.

Boormachines

Uit onderzoek van camerabeelden kwam de vluchtauto van de twee overvallers in beeld. Het ging om een Peugeot met Nederlandse nummerplaat, ingeschreven op naam van een 21-jarige vrouw uit Maastricht. Uiteindelijk werden twee 21-jarige Maasmechelaars als de overvallers geïdentificeerd. Zij zouden getipt zijn door een 28-jarige man, die eerder die week boormachines was gaan kopen bij de slachtoffers en zo de kluis met geld had opgemerkt. De man bleef echter met klem ontkennen. “We hebben tijdens de huiszoeking wel 6.000 euro in zijn nachtkastje gevonden”, zo stelde de aanklager. “Hij heeft ook alle communicatie voor en na de feiten van zijn telefoon gewist.”

Stapel bankbiljetten

Volgens de rechter is uit het onderzoek gebleken dat de 28-jarige Maasmechelaar wel als tipgever en aanstoker van de feiten naar voor komt. “Op camerabeelden is te zien hoe die man ’s avonds, uitgerekend op de dag van de feiten, thuiskomst met een dikke stapel bankbiljetten nadat hij langs de woning van een van de andere beklaagden was gepasseerd”, aldus de rechter in het vonnis. “Hij legde vervolgens ook tegenstrijdige verklaringen af.” De man kreeg daarom een celstraf van 38 maanden.

De twee overvallers krijgen celstraffen van 42 en 40 maanden, beiden met gedeeltelijk uitstel onder voorwaarden. Zo moeten ze elk een gedragstraining volgen. De Nederlandse vrouw, die haar auto uitleende voor de feiten, krijgt een celstraf van 24 maanden voorwaardelijk.

Voor het minderjarige kindje wordt een schadevergoeding van 1.500 euro voorzien. De moeder krijgt een bedrag van 8.109 euro. “Ze is nog steeds in behandeling. Ze heeft hoofdklachten sinds de val en ze durft haar huis niet meer uit”, zo sprak haar raadsman. Ook het gestolen bedrag van 16.000 euro moeten de daders terugbetalen.