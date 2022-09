UITSLAG VUELTA RIT 18. Wat een demonstratie! Remco Evenepoel wint etappe na beresterke slotklim en loopt uit op rivaal Enric Mas

Dat heet dan de puntjes op de i zetten: Remco Evenepoel (22) won de 18de rit in de Vuelta, een bergrit van Trujillo naar Alto del Piornal (192). De Belg klopte Enric Mas en de overgebleven vluchter Robert Gesink in een sprint bergop. Hij pakte zelfs zes extra seconden op belager Mas: twee aan de finish en vier bonificaties. Hij leidt nu met 2’07” seconden op Mas.

Rode trui: Remco Evenepoel

Groene trui: Mads Pedersen (Den)

Blauwe trui: Richard Carapaz (Col)

Witte trui: Remco Evenepoel

Hoe kwam de zege tot stand?

Na 60 km ontstond er, in schuifjes, een kopgroep van maar liefst 42 renners: Nicolas Prodhomme (AG2R), Edoardo Zambanini, Gino Mäder en Jasha Sütterlin (Bahrain), Matteo Fabbro, Sergio Higuita en Danny van Poppel (BORA), Davide Villella (Coffidis), Hugh Carthy, Merhawi Kudus, Mark Padun, James Shaw en Julius van den Berg (EF Education), Tao Geoghegan Hart en Richard Carapaz (Ineos), Jan Bakelants (Intermarché), Alessandro De Marchi en Omer Goldstein (Israel-Premier Tech); Nelson Oliveira en Carlos Verona (Movistar), Fausto Masnada (Quick Step), Lawson Craddock (BikeExchange), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), Daniel Navarro, Jetse Bol en Jose Manuel Diaz (Burgos), Mikel Iturria en Gotzon Marin (Euskaltel), Daniel McLay, Lukasz Owsian, Eli Gesbert en Clément Russo (Arkéa), Thibaut Pinot en Rudy Molard (FDJ), Marc Soler en Ivo Oliveira (UAE), Sam Oomen, Robert Gesink en Mike Teunissen (Jumbo), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Nibali (Astana) en Raul Pierna Garcia (Kern).

Geen enkele renner vormde een bedreiging voor Evenepoel waardoor ze in eerste instantie een vrijgeleide kregen. Iets over halfweg bedroeg de voorsprong 8’45”. Maar dan demarreerde Joao Almeida, nummer zes uit het klassement, samen met ploegmaat Brandon McNulty uit het peloton. Quick-Step Alpha Vinyl liet begaan maar na een tijdje nam Astana de leiding in functie van Miguel Angel Lopez. Na het wegvallen van McNulty op de Alto de la Despera liet Oliveira zich uitzakken om voorin Almeida te helpen. Meer dan een minuut pakte de Portugees niet op het peloton, waar ook Movistar meehielp.

Op de voorlaatste klim; de Alto de Piornal (13,5 km aan 5%) op zo’n 50 km van de finish, ontstond er vooraan een kopgroep van zes: Higuita, Pinot, Carthy, Carapaz, Gesbert en Gesink. Almeida, met nu ploegmaat Soler aan zijn zijde, rolde intussen de ene vroege vluchter na de andere op. Op de top hadden ze 2’45” achterstand op de leiders en nog steeds een minuut voorsprong op een zwaar uitgedund peloton.

Bij het begin van de slotklim, opnieuw de Alto de Piornal maar via een andere vallei, hadden de zes iets meer dan een minuut voorsprong op Almeida en wat overbleef van de vroege vlucht. Het peloton, onder aanvoering van Astana en Movistar, volgde op 1’45” van de leiders.

Vooraan demarreerde Gesbert, die later Gesink bij zich kreeg, en versnelde Enric Mas in de elitegroep. Evenepoel reageerde gevat en ging op 8 km zelf aan. Door die versnellingen kwam de elitegroep bij Almeida en co en naderden ze op Robert Gesink, die Gesbert had losgeschud. Op 4 km van de top probeerde Mas tot twee keer toe weg te springen, maar Evenepoel gaf geen krimp en ging opnieuw zelf op 2,5 km. Finaal raakten Evenepoel en Mas met z’n tweeën weg en haalden ze nog Gesink bij. In de spurt won Evenpoel makkelijk voor Mas en Gesink.

Wat deden de favorieten?

Remco Evenepoel won niet alleen de rit, hij vergroot ook de kloof met Mas in het klassement dankzij twee seconden voorsprong aan de finish en vier extra bonificatieseconden ten opzichte van de Spanjaard. De kloof met de rest is nu nog groter: Ayuso verloor 23 seconden een staat nu derde op 5’14’’. Miguel Angel Lopez is vierde op 5’56” . De Colombiaan gaat over Carlos Rodriguez. De Spaanse kampioen kwam vroeg in de etappe ten val en moest zwaar gehavend zijn tocht verderzetten. Hij moest een paar keer langs bij de rondedokter maar zette door en kon de schade enigszins beperken. Hij staat nu vijfde op 6’49”.

Nummer Joao Almeida trok al vroeg ten aanval, maar zijn raid leverde finaal niks op. Al finishte hij wel knap in de groep Ayuso

Wat deden de Belgen?

Twee Belgen zaten in de vluchtersgroep van 42: Jan Bakelants en Xandro Meurisse. Bakelants werd als eerste ingehaald door de elitegroep maar Meurisse bleef nadat hij werd bijgebeend lang in de elitegroep. Hij werd finaal dertiende op 45 seconden van Evenepoel.

Evenepoel kon in de finale opnieuw rekenen op zijn ploegmaat Ilan Van Wilder. Louis Vervaeke raakte in het begin van de rit betrokken bij een val, het wordt afwachten of zijn blessures meevallen.

Verder nog iets dat u moet weten?

* Bruno Armirail (FDJ, bronchitis) en Samuele Battistella (Astana, koorts) kwamen niet meer aan de start.

* De rit werd in het begin ontsierd door een val, met dus onder meer Carlos Rodriguez, de nummer vier in de stand. Maar het grootste slachtoffer was bergkoning Jay Vine. De Australiër van Alpecin-Deceuninck, die twee ritten won in deze Vuelta, moest opgeven. Richard Carapaz is de nieuwe leider.

* Remco Evenepoel reed donderdag voor de 12de keer in de rode leiderstrui van de Vuelta en doet daarmee een dag beter dan Rik Van Looy.

Uitslag 18de rit

1. Remco Evenepoel

2. Enric Mas (Spa) op 2”

3. Robert Gesink (Ned)

4. Jai Hindley (Aus) 13”

5. Thymen Arensman (Ned)

6. Thibaut Pinot (Fra)

7. Ben O’Connor (Aus)

8. Juan Ayuso (Spa)

9. Miguel Angel Lopez (Col)

10. Joao Almeida (Por)

Stand

1. Remco Evenepoel

2. Enric Mas (Spa) op 2’07”

3. Juan Ayuso (Spa) 5’14”

4. Miguel Angel Lopez (Col) 5’56”

5. Carlos Rodriguez (Spa) 6’49”

6. Joao Almeida (Por) 7’14”

7. Thymen Arensman (Ned) 8’09”

8. Ben O’Connor (Aus) 9’34”

9. Rigoberto Uran (Col) 9’56”

10. Jai Hindley (Aus) 12’03”