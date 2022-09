Opa Nicolas Cage is opnieuw papa

Hollywoodacteur Nicolas Cage (58), die al een tijdje grootvader is, is zopas zelf ook weer papa geworden. Zijn vijfde vrouw, Riko Shibata (27), is bevallen van een dochter.

Voor de acteur is het zijn derde kind, uit een relatie van lang geleden heeft hij twee volwassen kinderen. De naam van de nieuwste aanwinst is officieel nog niet bekend, maar volgens welingelichte bronnen zou het meisje August Francesca heten. Geen toevallige keuze want de vader van Nicolas heette August. “Ik wil graag mijn vader eren. En als het een meisje is dan zeggen we niet August maar ‘Augie’. Dat was mijn vaders bijnaam”, vertelde de acteur recent. Hij keek enorm uit naar de bevalling. “Mijn zonen hebben zelf al een gezin. Ik wil wel weer eens voor een tijdje naar de speelgoedwinkel en slaapliedjes zingen”, zei hij over de nakende geboorte. Nicolas, ooit getrouwd met Patricia Arquette en Lisa Marie Presley, trouwde in februari 2021 met Riko.