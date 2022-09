Hasselt

De douane heeft vorig jaar in ons land zo’n 70.000 nagemaakte Viagra-pillen onderschept. Daarnaast kon de politie in Limburg nog zo’n duizend erectiebevorderende tabletten in beslag nemen, onder meer in drugsdossiers. De combinatie met drugs is niet zonder risico. “Vooral bij cocaïne bestaat de kans op een hartinfarct of zelfs een priapisme, een pijnlijke erectie die uren aanhoudt”, zegt uroloog Thomas De Sutter van het ZOL.